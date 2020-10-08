Філ Хельмут, безумовно, заробив собі місце у покерній історії. Майже 24 млн доларів призових і рекордні 15 браслетів WSOP просто неможливо ігнорувати.

Утім, водночас, представники молодшого покоління професіоналів, здебільшого, переконані, що Філ застряг у минулому і нині його не можна вважати одним із провідних покеристів. Виправити таку, на його думку, несправедливість вирішив Філ Гальфонд.

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Американець, якого небезпідставно вважають одним із найкращих кеш-гравців з високими ставками, раптом заявив, що Хельмут – набагато кращий покерист, ніж прийнято думати. Мовляв, він і сам раніше був невисокої думки про Хельмута, та мусив переглянути власні переконання, після того як подивився нещодавній поєдинок свого тезки проти Антоніо Есфандіарі. Хельмут, згадаємо, двічі несподівано обіграв Есфандіарі у хедз-ап битві.

Так от, на думку Гальфонда, у цьому протистоянні інший Філ показав дуже високий рівень гри. Хоча Хельмут і не використовує математичні моделі, які є ключем до успіху усіх сучасних топ-гравців, його нестандарті рішення та лінії розіграшу вразили Гальфонда у позитивному сенсі.

We so often criticize the plays we see on TV from the comfort of our couches. I think it’s only fair to also give credit where credit is due.



I recently watched @phil_hellmuth on @PokerGO’s #HighStakesDuel & wrote down some thoughts. pic.twitter.com/AEOVEeczZQ — Phil Galfond (@PhilGalfond) October 7, 2020

Таку думку Філа миттю підтримав сам Хельмут, який в коментарях одразу взявся жалітися, що його дійсно недостатньо поважають. Проте, бажаної поваги це йому не додало. Свої п’ять копійок у цю історію вирішили вставити чимало сучасних топ-професіоналів, як то Федор Хольц, Ден Сміт, Олів’є Бускет та багато інших. І більшість із них не погоджуються із Гальфондом, називаючи Хельмута слабким та мінусовим гравцем, коли йдеться про кеш з високими ставками.

Врешті розсудити дітвору довелося дідусю. Твіт Філа Гальфонда привернув увагу навіть 87-річного Дойла Брансона. Легенда покеру заявив, що Хельмут дійсно завжди погано грав проти сильних суперників, але його ігровий стиль ідеально підходить для того, щоб обігрувати аматорів, яких дуже багато на турнірах WSOP. Власне, завдяки цьому Філ і завоював свої 15 браслетів.