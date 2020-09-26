Американський покерист-хайролер успішно стартував у вже п’ятому поєдинку так званого GalfondChallenge.

Нагадаємо, Філ кинув виклик усім охочим: зіграти проти нього хедз-ап дуель в Омаху. Для кожного конкретного суперника регламент трохи змінювався, але суть у тому, що хто залишається в плюсі після кількох тисяч роздач — отримує зверху ще й бонус.

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Гальфонд почергово обіграв "VeniVidi1993", "ActionFreak", Біла Перкінса та у скороченій версії челенджу Даніеля Кейтса. Через карантин американець взяв паузу.

Тепер от стартувало змагання тет-а-тет між Філом та Ченсом Корнутом. Позаду вже два дні напруженої боротьби. Хлопці відіграли 1650 роздач. Спершу лідерство утримував Корнут, але згодом Гальфонд зміг перехопити ініціативу. Врешті, зараз попереду саме Філ. Відрив, щоправда, невеликий — 11,5 тисяч доларів.



Galfond Challenge

Усього покеристи зіграють аж 35 тисяч роздач. У разі перемоги Корнута, Гальфонд заплатить йому додатково мільйон доларів. Якщо виграє Філ, то отримає зверху 250 тисяч "баксів".