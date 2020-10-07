У світі покеру за високими ставками ризикує розгорітися черговий серйозний скандал.

Відомий плейбой, мільйонер та покерист Ден Білзерян звинуватив у шахрайстві іншого успішного професіонала та власника браслета WSOP Жана-Робера Белланде.

Читайте також: Відомого хайролера та його дівчину обікрали в аеропорту

Останній традиційно організовує одні із найдорожчих в Лас-Вегасі кеш-ігор. На одну з них він і запросив, здавалося б, свого доброго знайомого Білзеряна. Ден, утім залишився дуже невдоволеним своїм програшем. Белланде опублікував переписку після гри, у якій Білзерян відверто наїхав на нього, не добираючи слів:

Якщо відкинути нецензурні вислови, то Білзерян вважає, що Жан-Робер Белланде запросив до гри чоловіків, яким сам же оплатив бай-ін. Відповідно, і більша частина їхнього виграшу теж дісталася йому. Нібито усі троє грали проти одного Білзеряна. Дена одразу підтримав Біл Перкінс. Бізнесмен і любитель покеру хоч і не брав участі у цій грі, але дуже вже любить вступати у боротьбу за покерну справедливість. Зокрема, не так давно саме Перкінс і Білзерян викрили шахрайство дуже успішного професіонала Дена Кейтса.

Та от цього разу дует, вочевидь, помилився. Вони найняли спеціального експерта, який опитав всіх учасників, дослідив місце гри і … не виявив жодних ознак шахрайства. Тож, схоже, таким чином Білзерян просто намагався виправдати власну не найкращу гру, або зайвий раз привернути увагу до власної фігури.