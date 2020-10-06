Покерист Тимофій "Тrueteller" Кузнєцов розлучився з "невеликою сумою" у розмірі 10 000 доларів.

Під час очікування рейсу в аеропорту Стамбула, Тимофій "Тrueteller" Кузнєцов і його дівчина Дар'я Фещенко стали жертвами розбійників в уніформі. Коли закохана пара виявила пропажу сумки з документами та сумою в 10 000 доларів, вони відразу скасували виліт і звернулися до охоронців.

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Яке ж було їх здивування, коли "служиві" подивилися записи з камер відеоспостереження і не знайшли на них злочинців! Не слухаючи покеристів, охоронці порекомендували їм звернутися до місцевого відділення поліції та написати заяву про пропажу.

Але Трутеллер вміє вирішувати проблеми не тільки за покерними столами, навіть якщо мова йде про таку "незначну" для нього суму.



Тимофій "Тrueteller" Кузнєцов. Фото: Poker Central

Хайролер зробив лише один телефонний дзвінок, і проблема була вирішена! Виявилося, що співробітники аеропорту діяли в змові з крадіями. Зниклі речі вже повернули власникам, але грошей серед них, звичайно ж, не знайшлося.

На своїй сторінці в Instagram Дар'я заявляє, що вони обов'язково доведуть справу до кінця і виведуть на чисту воду всю групу шахраїв.