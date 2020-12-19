Немецкий игрок под ником "RaulGonzalez" – одна из самых успешных и при этом самых загадочных фигур в истории онлайн-покера. Еще в 2013 году Даг Полк включил его в свою десятку лучших игроков в Безлимитный Холдем.

Впоследствии немец перебрался в лимитные дисциплины, где тоже стал одним из лучших. Он соревновался со всеми ведущими игроками современности в онлайне, но широкой публике так до сих пор и не известно, кто именно прятался под псевдонимом "RaulGonzalez".

Как бы то ни было, совсем недавно немец заявил, что завершает карьеру профессионального покериста. На прощание он решил ответить на множество вопросов сообщества и каждый, кто интересуется покером, сможет найти для себя много интересного в его ответах.

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Почему решил завершить карьеру?

Последние 1.5 – 2 года я играл только против Berri Sweet и не мог его обыграть, хотя прилагал для этого невероятные усилия. Сейчас в моих играх не осталось ни одного соперника, с кем бы я мог играть регулярно (большинство отказываются играть со мной и есть несколько людей, с которыми я играть не хочу). За последние несколько месяцев я четко понял насколько мне неприятно играть на более низких лимитах, куда приходят случайные оппоненты с одной целью – хит энд ран. Мое годовое ожидание все еще неплохое, но деньги меня больше не интересуют, а удовольствия от игры уже нет вообще.

Какие эпизоды карьеры тебе запомнились больше всего?

Трудно сказать. Моя память как-то странно работает. В голове есть набор случайных событий, которые запали в душу:

Подъем со средних лимитов на высокие. Тогда я пережил очень приятные эмоции.

Первые игры на хайстейкс (это произошло очень неожиданно). До сих пор помню, как играл первую сессию на NLH20k в полном оцепенении.

Первые игры против durrrr / isildur1 / Айви тоже казались чем-то невероятным.

С огромным удовольствием учил микс-игры.

Если говорить о каком-то отдельном событии: сессия против isildur1 летом 2017-го, которая длилась 12 часов. В 7 утра я приготовил себе "ужин". Это была одна из самых прибыльных сессий в моей жизни, и я почувствовал огромное облегчение, когда она закончилась.

Твоя самая нелепая покупка?

Купил себе и брату билеты на финал Лиги чемпионов за несколько тысяч евро. Кроме этого, ничего в голову не приходит. Я покупаю все, что захочется, не обращая внимание на цену. Но у меня никогда не было желания купить очень дорогой автомобиль или часы. Не понимаю, что это мне даст.

Как семья и друзья отнеслись к тому, что ты разбогател благодаря картам?

В семье привыкали постепенно. До последнего думали, что рано или поздно я все проиграю. А с близкими друзьями проблем вообще не было.

Ты перестал бить свои лимиты или тебе просто надоело играть?

Можно сказать, что перестал бить. Точнее – не смог победить единственного реального соперника. Это привело к тому, что исчезло всякое желание играть.

Твой максимальный кешаут? Звонили тебе в этот день из банка?

Несколько раз я выводил 7-значные суммы (а порой и депозитил:)). С банками проблем никогда не было, но иногда они просили объяснить причины таких больших переводов.

Твое главное озарение за карьеру?

Всегда играть на максимуме возможностей. Неважно, как вы этого добьетесь – будете делать перерывы, научитесь противостоять тильту или еще что-то – но чем лучше вам это будет удаваться, тем больше денег вы заработаете. Звучит просто, но очень важно это понять.

Можешь в двух словах рассказать, как ты работал над игрой?

Я всегда обменивался мнениями с другими сильными игроками. Старался получить доступ к лучшему софту для анализа игры или тренировок. Простой пример: игра против солвера. Все раздачи, в которых я допустил грубые ошибки, записывал в отдельный файл, чтобы потом анализировать, пока не пойму, в чем дело. Когда еще не было солверов, я сохранял интересные раздачи и обсуждал их с друзьями. Внимательно изучал статистику постоянных оппонентов и на каждый матч с ними составлял детальный план.

Какой особый софт ты использовал? Как учился играть в 2-7, стад и другие игры?

Первый солвер для NLH я купил в 2013-м вместе с другими игроками. Он стоил 200 тысяч долларов. Тренажер на основе monker стоил значительно дешевле (менее 10 тысяч), но его мы тоже разделили с другими игроками. Тогда шло 2-3 дня, чтобы сосчитать один флоп. По стаду я брал уроки у alexonmoon, а омаху-8 учился частично у тренера, а частично с программами.

Назови свой топ - 5 игроков

1. Сumicon – тренировки с ним были чем-то нереальным. Создавалось впечатление, что он точно видит возможности для эксплойта соперника и знает, как получить наибольшую выгоду. Ну и его винрейт за карьеру говорит сам за себя.

2. Berri Sweet – до него у меня никогда не возникало ощущения, что соперник настолько сильнее меня в играх с обменом и в миксах. В матче против него я вложил гораздо больше времени, чем против кого-либо другого. Но на всех все равно не было даже намека. При этом, у него якобы были достаточно грубые фундаментальные проблемы в игре. Это было поразительно.

3. Mustafabet – никто не работал над микс-играми больше него.

4. Trueteller – просто потому, что он играет вообще ВСЕ игры.

5. fish2013 – я долгое время покупал у него доли. Невероятно рациональный и приятный человек. Прекрасно держит удары дисперсии.

Можешь сказать, что в какой-то момент ты был сильнейшим в HUNL?

Никогда. Но был в других дисциплинах. Сейчас сильнейший Линус. Когда я был в топе HUNL, лучшими были wcgrider/sauce.

Максимальный лимит, который ты на 100% играл за свои деньги?

1500/3000 долларов, возможно, немного дороже.

Согласен, что первый заработанный миллион гораздо "круче" второго?

Однозначно. Когда мой банкрол пересек отметку 2 млн долларов, я даже не заметил этого. Но самый яркий эпизод был даже раньше. Прекрасно помню, как ехал на велосипеде в университет и думал, что покер действительно может стать моим делом. На тот момент у меня было 200 тысяч евро.

Куда ты вложил заработанные деньги?

70% - в ценные бумаги. Мне помог товарищ, который учил меня играть в Холдем, а потом бросил покер и основал свой небольшой хедж-фонд. Остальные 30% вложил в криптовалюты.

Ты не чувствовал пустоты из-за того, что бросил покер?

Чувствую. Но если я продолжу играть, это не решит проблему.

Мысль покинуть покер приходила к тебе раньше?

Да, я несколько раз думал об этом. К сожалению, онлайн (особенно микс и игры с обменом) за последние годы совсем вымерли и такие мысли появлялись все чаще. Если бы игры было столько же как в 2014-м, я бы с радостью продолжал. Но это уже невозможно.

Как сейчас проходит твой день?

Хаха. Никому не советовал бы повторять. Просыпаюсь в 10 утра, завтракаю, отвечаю на сообщения. Потом смотрю что по криптовалюте, читаю новости и смотрю ролики на YouTube. Час занимаюсь спортом, иногда играю настольный теннис. 1-2 часа играю в Heroes of the Storm, обедаю, гуляю. Вечером снова играю или смотрю twitch.

Что стало ключевым фактором твоего успеха в покере?

Самое главное – я уделял покеру очень много времени и делал это эффективно и рационально. Без этого ничего не удастся. Талант играет совсем минимальную роль. И я всегда любил соревноваться. Меня подталкивало постоянное желание подниматься по лимитам, чтобы понять на что я способен. В HU это желание лишь усиливалось. Я не мог смириться с мыслью, что не обыграю человека, который не может быть ощутимо умнее меня.

По материалам gipsyteam.ru