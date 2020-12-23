Вже 28 грудня у Лас-Вегасі відбудеться фінальний стіл американської гілки WSOP Main Event. Одним з дев’яти учасників "фіналки" буде Ґершон Дістенфельд.

Змагання він почне із шостим стеком (3 475 481). Дістенфельду 44 роки і покер не є для нього основним заняттям. Ґершон – топ-менеджер у великій фінансовій компанії. Тож він не приховує, що грає у покер не задля грошей, а отримує задоволення, насамперед, від спортивної боротьби та змагальної атмосфери. Відтак, Дістенфельд вирішив віддати увесь свій виграш з фінального столу WSOP на благодійність.

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Ґершон із дружиною вже обрали кілька доброчинних фондів, які й отримають його призові. У найгіршому разі це буде 98 тисяч доларів. Ось повний список виплат фіналки:

1 – 1 553 256 доларів

2 – 1 002 340

3 – 529 258

4 – 387 130

5 – 286 963

6 – 215 222

7 – 163 786

8 – 125 885

9 – 98 813

Якщо все складеться для Дістенфельда ідеально, то благодійники зможуть отримати від нього аж 1,5 млн доларів!

Попри те, що покер для Ґершона хоббі, а не професія, все ж новачком його теж не назвеш. Він захопився грою на початку 2000-х під час покерного буму спровокованого Крісом Манімейкером. Дістенфельд багато читав про покер, спостерігав за грою професіоналів і постійно брав участь у невеликих локальних турнірах.

Переможець американского фінального столу згодом зійдеться із тріумфатором аналогічного міжнародного турніру Даміаном Саласом. І вже кращий з цього дуету отримає браслет WSOP. Що цікаво, цей фінальний хедз-ап запланований на 30 грудня – коли Ґершон Дістенфельд якраз святкуватиме свій 45-й день народження.