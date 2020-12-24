Він народився і виріс у Китаї, а зараз здобуває науковий ступінь у США. А ще Є Юан уже до кінця цього року може завершити шлях від покерного ноунейма до чемпіона світу.

Інтелектуальна гра захопила Є Юана ще десять років тому, утім, зірок із неба китаєць не хапав. Його здобутки у живих турнірах більш ніж скромні – лише 6 774 доларів. Щоправда, уже за кілька днів китаєць гарантовано отримає суму у 15 разів більшу. Юан – один із фіналістів Головної події Світової серії покеру. На фінальний стіл студент потрапив із четвертим стеком, тож претендує і на значно більші призові.

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28 грудня суперники китайця матимуть справу із кандидатом математичних наук, який здобуває освіту в одному із найпрестижніших вузів США. Серед випускників і професорсько-викладацького складу Університету Вісконсину у Медісоні – 19 нобелівських лауреатів. Вчились тут і зірки покеру – Філи Хельмут та Гальфонд.

Утім не ці хлопці надихнули нашого героя на освоєння гри. Кілька років тому Є Юан був вражений успіхами Федора Хольца, якого вважає одним із найкращих покеристів сучасності. Відтоді китаєць почав більш наполегливо вивчати покер і не проти перетворити гру на власну професію. Важливе рішення Юан прийме уже після баталій WSOP Main Event. Усе буде залежати від того, наскільки далеко зайде китаєць.