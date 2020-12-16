Аргентинец выиграл 1,5 млн долларов и замахнулся на браслет WSOP
Дамиан Салас из Аргентины стал победителем, вероятно, самого заметного живого покерного события за последние девять месяцев. Ему покорился финальный стол международной части Main Event WSOP.
Участники квалифицировались на эту финалку в онлайне, после чего съехались в чешский Розвадов, чтобы определить сильнейшего. Добрались, к слову, не все кто заслужил это право. Китаец Пеюан Сун решил не преодолевать огромное расстояние. В его стеке было лишь 11 больших блайндов и он согласился на девятое место и 75 тысяч долларов призовых.
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Зато сполна окупилась дальняя дорога для аргентинца Дамиана Саласа и бразильца Бруно Боттеоно. Именно два представителя Латинской Америки добрались в Чехии к хедз-ап. Их дуэль выдалась не слишком длительной. Боттеоно рискнул блефовать всем стеком, а Салас без проблем уровнял ставку с двумя парами. Бруно получил миллион долларов за второе место, Дамиан заработал 1,5 млн баксов. Борьба аргентинца за титул, впрочем, еще не завершилась.
Вскоре идентичный финальный стол состоится в США и тогда его победитель сойдется с Дамианом Саласом в хедз-ап за браслет Main Even WSOP.
Несмотря на то, что Салас не является профессиональным покеристом, а продолжает работать адвокатом, уже второй раз в карьере будет иметь шанс выиграть браслет главного события Мировой серии. В 2017 году он финишировал седьмым на финалке Main Event и заработал тогда 1,4 млн долларов.
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