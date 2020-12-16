Дамиан Салас из Аргентины стал победителем, вероятно, самого заметного живого покерного события за последние девять месяцев. Ему покорился финальный стол международной части Main Event WSOP.

Участники квалифицировались на эту финалку в онлайне, после чего съехались в чешский Розвадов, чтобы определить сильнейшего. Добрались, к слову, не все кто заслужил это право. Китаец Пеюан Сун решил не преодолевать огромное расстояние. В его стеке было лишь 11 больших блайндов и он согласился на девятое место и 75 тысяч долларов призовых.

Читайте также: Концентрация: залог успеха в покере

Зато сполна окупилась дальняя дорога для аргентинца Дамиана Саласа и бразильца Бруно Боттеоно. Именно два представителя Латинской Америки добрались в Чехии к хедз-ап. Их дуэль выдалась не слишком длительной. Боттеоно рискнул блефовать всем стеком, а Салас без проблем уровнял ставку с двумя парами. Бруно получил миллион долларов за второе место, Дамиан заработал 1,5 млн баксов. Борьба аргентинца за титул, впрочем, еще не завершилась.

Вскоре идентичный финальный стол состоится в США и тогда его победитель сойдется с Дамианом Саласом в хедз-ап за браслет Main Even WSOP.

Несмотря на то, что Салас не является профессиональным покеристом, а продолжает работать адвокатом, уже второй раз в карьере будет иметь шанс выиграть браслет главного события Мировой серии. В 2017 году он финишировал седьмым на финалке Main Event и заработал тогда 1,4 млн долларов.