Даміан Салас із Аргентини став переможцем, ймовірно, найпомітнішої живої покерної події за останніх дев’ять місяців. Йому підкорився фінальний стіл міжнародної частини Main Even WSOP.

Учасники кваліфікувалися на цю фіналку в онлайні, після чого з’їхалися до чеського Розвадова, аби визначити найсильнішого. Добралися, до слова, не всі хто заслужив це право. Китаєць Пеюан Сун вирішив не долати величезну відстань. В його стеку було лише 11 великих блайндів і він погодився на дев’яте місце та 75 тисяч доларів призових.

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Натомість, сповна окупилася далека дорога для аргентинця Даміана Саласа та бразильця Бруно Боттеоно. Саме два представники латинської Америки дісталися у Чехії до хедз-апу. Їхня дуель видалася не надто тривалою. Боттеоно ризикнув блефувати цілим стеком, а Салас без проблем зрівняв ставку із двома парами. Бруно отримав мільйон доларів за друге місце, Даміан заробив 1.5 млн баксів. Боротьба аргентинця за титул, утім ще не завершилася.

Незабаром ідентичний фінальний стіл відбудеться у США і тоді його переможець зійдеться із Даміаном Саласом у хедз-апі за браслет Main Even WSOP.

Салас попри те, що не є професійним покеристом, а продовжує працювати адвокатом, вже вдруге в житті матиме шанс виграти браслет Головної Події Світової серії. У 2017 році він фінішував сьомим на фіналці Main Event і заробив тоді 1.4 млн доларів.