Вміння зосередитися на грі та не відволікатися на сторонні подразники – одне з головних у покері. Портал Gipsyteam поспілкувався із кількома топовими регулярами, аби дізнатися як їм вдається підтримувати необхідний рівень зосередженості.

Артур Мартіросян

Перед грою стараюся робити щось не пов’язане із комп’ютером. Утім конкретної підготовки до сесії в мене, зазвичай, немає. Браузер на другому моніторі в мене відкритий практично завжди, навіть коли граю багато турнірів. Форуми і соцмережі під час гри дивлюся часто, а от YouTube чи серіали – рідко. Музику слухаю постійно, грати в тиші мені дуже не комфортно. Під час перерви у турнірах можу зроби кілька фізичних вправ, або навіть прийняти швидкий душ. Головний рецепт підготовки – добре виспатися перед сесією. Якщо відчуваєш, що не вдається зосередитися, то варто вимкнути усе зайве і максимально сконцентруватися на грі, глибше міркувати над кожною роздачею, зануритися у покер повністю. Якщо відчуваю, що мене починає хилити у сон, то п’ю чорний чай, приймаю холодний душ і стараюся тримати низьку температуру в кімнаті.

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Lorem

Перед сесію нічого особливого не роблю. Раніше активно медитував, але зараз просто спокійно готуюся до гри і стріму – перевіряю чи все нормально налаштовано (світло, звук, камера …). Музика під час сесії мене не відволікає, а навпаки заспокоює, бо сам по собі я досить нервовий.

Якщо впродовж гри, щось виводить з себе і є трохи часу – стараюся абстрагуватися. Вийти на балкон, подивитися на сонце, як люди відпочивають під вікном і якось стає соромно, що я через всякі дурниці парюся. Так і заспокоююся.

Практично нічого не їм під час гри, бо від цього одразу з’являється втома і перестаю нормально думати. А от п’ю все підряд і багато – чай, каву, мінералку.

speedTLT

Я, зазвичай, граю по дві сесії – перед першою прокидаюся, роблю зарядку і сідаю за столи. Снідаю вже під час гри. Коли граю, то у мене відкриті лише столи. Раніше слухав музику постійно, а зараз – тільки коли стає трохи нудно, чи мало столів залишається.

Стандартна тривалість сесії – 3 - 3.5 години. В день граю два такі підходи з перервою у три години. Під час гри п’ю тільки воду, бажання перекусити, здебільшого, не виникає. Максимум – батончик з фініків і горіхів.

ALDAIR68

Концентрація – це те, що дозволяє реалізувати навики, якими ви володієте. Сам я зіштовхуюся з цією проблемою постійно, але вирішити її повністю поки не вдалося. Під час сесії необхідно прибрати YouTube, серіали і форуми – це 100%. А наступні кроки з покращення концентрації – це вже з області психологічних тренінгів. Якщо швидкість думки буде високою, то і концентрації витрачатиметься менше. У мене ж поки швидкість мислення низька, тож після кожної сесії я почуваюся як вичавлений лимон. Шляхи вирішення нібито прості – підвищення рівня самих навиків гри і покращення психології та контроль емоцій.

За матеріалами gipsyteam.ru