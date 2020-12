Не секрет, що професійні покеристи заробляють багато і за кілька годин можуть розігрувати річні бюджети невеликих міст. Та, що набагато важливіше, чимало хайролерів замість того, щоб купатися в розкошах, стараються реалізовувати соціально значущі проекти.

Один із найкращих прикладів такої поведінки – Ден Сміт. Американець виграв за кар’єру у турнірах вражаючі 36 мільйонів доларів і займає 5 місце у списку найуспішніших покеристів в історії.

У 2019 році Сміт заснував благодійний фонд "Double up Drive" , який з початку своєї діяльності зібрав уже понад 16 000 000 доларів! Ці гроші отримали найрізноманітніші доброчинні організації по всьому світу. Не дивно, що значну частину цих коштів пожертвували саме покеристи, зокрема, і Філ Гальфонд. Власне, з допомогою останнього Ден Сміт вирішив 19 грудня провести благочинний турнір Double up for Charity.

Окрім дуету організаторів, участь в події уже підтвердили чимало зірок: Джейсон Кун, Стівен Чідвік, Патрік Леонард та інші. Усього в турнірі зіграють 16 запрошених професіоналів і ще 9 гравців оберуть серед тих, хто зробить пожертви на сайті організації Double up Drive.

5 квитків отримають ті, хто пожертвує найбільше грошей, а ще 4 розіграють у лотереї між усіма, хто перерахує фонду бодай 10 доларів.