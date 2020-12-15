Умение сосредоточиться на игре и не отвлекаться на посторонние раздражители – один из главных навыков в покере. Портал Gipsyteam пообщался с несколькими топовыми регулярами, чтобы узнать как им удается поддерживать необходимый уровень сосредоточенности.

Артур Мартиросян

Перед игрой стараюсь делать что-то не связанное с компьютером. Впрочем, конкретной подготовки к сессии у меня обычно нет. Браузер на втором мониторе открыт практически всегда, даже когда играю много турниров. Форумы и соцсети во время игры смотрю часто, а вот YouTube или сериалы – редко. Музыку слушаю постоянно, играть в тишине мне очень некомфортно. Во время перерыва в турнирах могу сделать несколько физических упражнений, или даже принять быстрый душ. Главный рецепт подготовки – хорошо выспаться перед сессией. Если чувствуешь, что не удается сосредоточиться, то стоит выключить все лишнее и максимально сконцентрироваться на игре, глубже размышлять над каждой раздачей и погрузиться в покер полностью. Если чувствую, что меня начинает клонить в сон, то пью черный чай, принимаю холодный душ и стараюсь держать низкую температуру в комнате.

Читайте также: Покеристы стараются делать мир лучше: Гальфонд и Смит проведут благотворительный турнир

Lorem

Перед сессией ничего особенного не делаю. Раньше активно медитировал, но сейчас просто спокойно готовлюсь к игре и стриму – проверяю все ли нормально настроено (свет, звук, камера...). Музыка во время сессии меня не отвлекает, а наоборот успокаивает, потому что сам по себе я достаточно нервный.

Если на протяжении игры, что-то выводит из себя и есть немного времени – стараюсь абстрагироваться. Выйти на балкон, посмотреть на солнце, как люди отдыхают под окном и как-то становится стыдно, что я обо всяких глупостях парюсь. Так и успокаиваюсь.

Практически ничего не ем во время игры, потому что от этого сразу появляется усталость и перестаю нормально думать. А вот пью все подряд и много – чай, кофе, минералку.

speedTLT

Я обычно играю по две сессии – перед первой просыпаюсь, делаю зарядку и сажусь за столы. Завтракаю уже во время игры. Когда играю, то у меня открыты только столы. Раньше слушал музыку постоянно, а сейчас – только когда становится немного скучно или мало столов остается.

Стандартная продолжительность сессии – 3– 3,5 часа. В день играю два таких подхода с перерывом в три часа. Во время игры пью только воду, желания перекусить по большей части не возникает. Максимум батончик из фиников и орехов.

ALDAIR68

Концентрация – это то, что позволяет реализовать навыки, которыми вы обладаете. Сам я сталкиваюсь с этой проблемой постоянно, но решить ее полностью пока не удалось. Во время сессии необходимо убрать YouTube, сериалы и форумы – это 100%. А следующие шаги по улучшению концентрации – это уже из области психологических тренингов. Если скорость мысли будет высокой, то и концентрации будет расходоваться меньше. У меня же пока скорость мышления низкая, поэтому после каждой сессии я чувствую себя как выжатый лимон. Пути решения якобы просты – повышение уровня самих навыков игры и улучшение психологии и контроль эмоций.

По материалам gipsyteam.ru