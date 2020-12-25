Американець Майкл "geNet1x_" Кеннон несподівано пробився за фінальний стіл американської частини Головної Події WSOP 2020.

Нагадаємо, аргентинець Даміан Салас тріумфував у міжнародній частині турніру. Тепер він чекає на переможця американського етапу, аби поборотися за додатковий мільйон "баксів" та браслет WSOP.

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Одним з претендентів на перемогу в Лас-Вегасі є Майкл Кеннон. 29-річний хлопчина з Пенсильванії вмоститься за фінальний стіл із п’ятим стеком. Цей турнір став для Майкла проривним, адже раніше він займався геймерством:

Я ніколи не працював на "справжній" роботі. Ба більше, взагалі не заробляв грошей впродовж кількох років. Мені дуже пощастило з моїми батьками, а також батьками моєї дівчини. Вони завжди мене підтримували і дозволяли нічого не робити останні п'ять років.

Тепер Кеннон має шанс віддячити усій родині. Він доволі близький до гучного покерного успіху.

Раніше у хлопця вже був схожий успіх в іншій сфері. З 15 до 19 років він був професійним геймером, заробивши достатню суму грошей. Частину статків він віддав батькам, трохи витратив, решту — інвестував у покер.

Відзначимо, що Майкл був зірковим геймером, він спеціалізувався на грі Gears of War 1 та 2, в якій здобув велику кількість престижних трофеїв. Тим цікавіше спостерігати чи вдасться йому досягнути тих же ж висот і в покері.