Знаменитый канадский покерист пожертвовал кругленькую сумму в фонд Barstool, который собирает средства в помощь малому бизнесу в США. Благотворители собрали уже более 5 миллионов долларов и цифра продолжает расти.

Пандемия нанесла мощный удар, прежде всего, по малому бизнесу по всей планете, и США не исключение. Канадец Даниэль Негреану, который уже давно живет в США, также проникся этой проблемой. Покерист пожертвует в фонд Barstool 25 тысяч долларов и призывает других игроков и обычных людей приобщиться к доброму делу.

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Дополнительной мотивацией для донатеров будет розыгрыш частного покерного урока от звезды мирового масштаба. Участие в розыгрыше будет принимать каждый, кому не жалко хотя бы 100 долларов. Впоследствии программа рандомно выберет победителя, которому Даниэль Негреану уделит час своего времени.

Эффективность работы Фонда представители малого бизнеса уже ощутили на практике. Знаменитая в Нью-Йорке пиццерия Borrelli's, которая еле сводит концы с концами, получит чек на 500 миллионов долларов. Совладельца семейного бизнеса Фрэнки Борелли такая новость растрогала до слез.