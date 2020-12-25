Знаменитий канадський покерист долучився кругленькою сумою до Фонду Barstool, який збирає кошти на допомогу малому бізнесу у США. Благодійники зібрали уже понад 5 мільйонів доларів і цифра продовжує рости.

Пандемія завдала потужного удару, насамперед, по малому бізнесу по всій планеті, США не виняток. Канадець Даніель Негреану, який уже давно мешкає у США, також перейнявся цією проблемою. Покерист пожертвує у Фонд Barstool 25 000 доларів і закликає інших гравців та звичайних людей долучитись до доброї справи.

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Додатковою мотивацією для донатерів буде розіграш приватного покерного уроку від зірки світового масштабу. Участь у розіграші братиме кожен, кому не шкода щонайменше 100 доларів. Згодом програма рандомно обере переможця, якому Даніель Негреану приділить годину свого часу.

Ефективність роботи Фонду представники малого бізнесу уже відчули на практиці. Знаменита у Нью-Йорку піцерія Borrelli’s, яка ледве зводить кінці з кінцями, отримає чек на 500 000 тисяч доларів. Співвласника сімейного бізнесу Френкі Бореллі така новина розчулила аж до сліз.