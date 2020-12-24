Цієї ночі відбулася уже 21-ша серія головного зараз хедз-ап протистояння у світі покеру – між Даніелем Негреану та Дагом Полком.

Канадцю вдалося виграти дві поспіль попередні сесії і відкусити помітний шматок у 260 тисяч доларів від лідерства Дага. Утім розвинути свій успіх Негреану не зміг.

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Черговий раунд протистояння став поки найдовшим за весь поєдинок – суперники відіграли аж 904 руки. Практично впродовж усієї цієї дистанції Полк відверто домінував над опонентом. До всього, Даніель ще й обирав найгірші можливі моменти для ризикованих рішень. Чого вартий лише 5-бет ол-ін на префлопі з 3-3, коли у Дага в руці були J-J. Лише в цій роздачі Полк забрав банк у понад 100 тисяч доларів, а загальна його перевага в якусь мить перетнула позначку у 200 000. Кінцівка сесії утім залишилася за Негреану і він зумів принаймні трохи скоротити відставання.

Відтак раунд завершився із перевагою Полка у 114 тисяч баксів, а в усій дуелі він відірвався на понад 800 тисяч. Суперники відіграли вже майже половину запланованої дистанції із 25 000 рук. Нещодавно Негреану заявив, що не планує виходити із цього матчу, тож ми зможемо ще якийсь час спостерігати за цією битвою. Сам же Даніель схоже знайшов хороший, хоч і ризикований спосіб боротьби із тільтом. Одразу після сесії канадець поділився фото уже напівпорожньої пляшки італійського вина.