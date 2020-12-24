Этой ночью состоялась уже 21-я серия главного на данный момент хедз-ап противостояния в мире покера – между Даниэлем Негреану и Дагом Полком.

Канадцу удалось выиграть две предыдущие сессии подряд и откусить заметный кусок в 260 тысяч долларов от лидерства Дага. Впрочем, развить свой успех Негреану не смог.

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Очередной раунд противостояния стал пока самым длинным за весь поединок – соперники сыграли аж 904 руки. Практически на протяжении всей этой дистанции Полк откровенно доминировал над оппонентом. Ко всему, Даниэль еще и выбирал худшие возможные моменты для рискованных решений. Чего стоит лишь 5-бет олл-ин на префлопе с карманными тройками, когда у Дага в руке были J-J. Только в этой раздаче Полк забрал банк более чем в 100 тысяч долларов, а общее его преимущество в какой-то момент пересекло отметку в 200 000. Концовка сессии все же осталась за Негреану и он сумел немного сократить отставание.

Раунд завершился с преимуществом Полка в 114 тысяч баксов, а во всей дуэли он оторвался более чем на 800 тысяч. Соперники отыграли уже почти половину запланированной дистанции из 25 000 рук. Недавно Негреану заявил, что не планирует выходить из этого матча, поэтому мы сможем еще какое-то время наблюдать за этой битвой. Сам же Даниэль похоже нашел хороший, хоть и рискованный способ борьбы с тильтом. Сразу после сессии канадец поделился фото уже полупустой бутылки итальянского вина.