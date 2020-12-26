У різдвяний період традиційно активно працюють благочинні організації, намагаючись подарувати свято тим, хто з якихось причин, не може собі його дозволити.

Не залишається осторонь таких починань і покерна спільнота. Ми вже розповідали вам про кілька доброчинних ініціатив від покеристів, а днями робити світ кращим взявся і володар 15 браслетів WSOP Філ Хельмут. "Poker Brat" вирішив роздавати по 100 доларів на чайові в усіх закладах, до яких завітав впродовж кількох днів: кафе, ресторани, аеропорт, заправки і так далі. Загалом Філ роздав "на чай" 7 тисяч доларів!

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У соцмережах вчинок Хельмута сприйняли двояко: дехто закинув Філу, що він лише піариться у такий спосіб. Більшість, щоправда, стала на бік легендарного покериста, похваливши його за таку ініціативу.

У куди більших масштабах доброчинністю займається інший успішний покерист Бернард Лі, який за кар’єру виграв понад 2 млн доларів. Ще з 2011 року він опікується фондом "Full House Charity Program". За цей час організація допомогла сотням сімей у США. Попри труднощі пов’язані із пандемією, не став винятком і цей рік. Бернард Лі із командою зібрали подарунки для 35 малозабезпечених родин і власноруч розвезли їх по домівках.