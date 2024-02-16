Рецепт финансовой успешности в покере: советы от профессионала и тренера
Источник:Телеграм-канал Покерофф
Известный представитель покерного комьюнити Бен Ролле выложил очередной полезный твит для коллег по цеху. Понимание этих утверждений, считает профессионал, обеспечит стабильный финансовый доход на длинной дистанции.
Успешный покерный регуляр и тренер Бенджамин Ролле часто радует своих подписчиков полезной информацией относительно покерной профессии. На этот раз опубликовал более десяти тезисов, благодаря которым можно стать финансово успешным в этом ремесле.
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- Ты проигрываешь не потому, что тебе не везет. Ты проигрываешь, потому что недостаточно хорош в покере;
- Статистика не имеет памяти. Если в последние недели у тебя неудачный ран, это не значит, что впоследствии он станет лучше;
- Никому нет дела до историй твоих бэдбитов;
- Ты не "заслуживаешь" в покере ни на что;
- Твое эмоциональное состояние не оправдывает плохую игру. Ты можешь играть хорошо, даже когда сердишься;
- Ты не особенный. Банкролл-менеджмент нужен тебе так же, как и другим;
- Ты фиш, если не знаешь, как эксплойтить оппонентов за своим столом;
- Переживать по поводу выигрышей или финансовой ситуации других игроков, а также драматизировать – это поведение абсолютного лузера;
- За реальными столами с реальными оппонентами значение имеют правильные решения, которые не оправданы солвером;
- Ранние и средние стадии турниров достаточно скучные. Нужно играть тайтово и терпеливо. На поздних стадиях имеешь полное право превратиться в психа, который гоняется за испуганными или слабыми оппонентами;
- Большое эго в покере = банкротство;
- Умение спускаться по лимитам – это суперсила;
- Фолды на ривере – это обязательно! Не переоценивайте свои топ-пары (против третьего барреля, или рейза на ривере).
- Также покерный профессионал Алекс Фицжеральд предлагает игрокам прибегнуть к интересному эксперименту, который поможет улучшить их игру.
- В то же время Бенджамин Ролле дает мастер-класс по "героическим фолдам" на ривере.