Рецепт финансовой успешности в покере: советы от профессионала и тренера

Известный представитель покерного комьюнити Бен Ролле выложил очередной полезный твит для коллег по цеху. Понимание этих утверждений, считает профессионал, обеспечит стабильный финансовый доход на длинной дистанции.

Успешный покерный регуляр и тренер Бенджамин Ролле часто радует своих подписчиков полезной информацией относительно покерной профессии. На этот раз опубликовал более десяти тезисов, благодаря которым можно стать финансово успешным в этом ремесле.

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- Ты проигрываешь не потому, что тебе не везет. Ты проигрываешь, потому что недостаточно хорош в покере;

- Статистика не имеет памяти. Если в последние недели у тебя неудачный ран, это не значит, что впоследствии он станет лучше;

- Никому нет дела до историй твоих бэдбитов;

- Ты не "заслуживаешь" в покере ни на что;

- Твое эмоциональное состояние не оправдывает плохую игру. Ты можешь играть хорошо, даже когда сердишься;

- Ты не особенный. Банкролл-менеджмент нужен тебе так же, как и другим;

- Ты фиш, если не знаешь, как эксплойтить оппонентов за своим столом;

- Переживать по поводу выигрышей или финансовой ситуации других игроков, а также драматизировать – это поведение абсолютного лузера;

- За реальными столами с реальными оппонентами значение имеют правильные решения, которые не оправданы солвером;

- Ранние и средние стадии турниров достаточно скучные. Нужно играть тайтово и терпеливо. На поздних стадиях имеешь полное право превратиться в психа, который гоняется за испуганными или слабыми оппонентами;

- Большое эго в покере = банкротство;

- Умение спускаться по лимитам – это суперсила;

- Фолды на ривере – это обязательно! Не переоценивайте свои топ-пары (против третьего барреля, или рейза на ривере).