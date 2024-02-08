Профессиональный игрок, тренер и автор покерных бестселлеров Алекс Фицжеральд предложил коллегам по цеху выполнить 5 челленджей, чтобы прокачать собственное мастерство. Айда знакомиться с условиями и вперед к экспериментам.

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Две недели без единого блефа

Мало кто из оппонентов фиксирует все ваши блефы, поэтому вам не обязательно регулярно прибегать к этому приему, чтобы получить максимальное велью. Среди соперников постоянно будут такие, которые не выбрасывают карты в отбой, собрав даже самую маленькую пару. Поэтому, какой смысл блефовать, если не достигнете желаемого результата.

Отсутствие, или минимальное количество блефов, можно превратить в существенное преимущество. Попробуйте в течение двух недель покерных сессий ни разу не прибегать к этому приему, и вы будете приятно удивлены, а динамичность игры при этом практически не пострадает.

Тактика трех блефовых баррелей

После того, как вы овладеете искусством тайтовой игры, переходим на другой полюс – блефуем на трех улицах. Большинство игроков, прежде всего начинающих, боятся ставить три барреля в блеф, а это серьезное оружие.

Поэтому на практике это выглядит примерно так. После вашего рейза на профелопе, вы получили колл от большого блайнда. А это означает, что у соперника, вероятнее всего, отсутствуют руки A-Q+ и 10-10+, иначе вы бы напоролись на 3-бет. Пусть на флопе вышли A-Q-X. Если вы понимаете, что соперник, очевидно, готов сбросить одну пару, можно готовить три блефовых бареля.



Алекс Фицжеральд / Фото PokerNews

Прибегнуть к этому приему можно и на флопе с флеш-дро, или стрит-дро, скажем 9-6-4 (две бубны, одна пика). Соперник – чек, вы – бет, он – колл. При таких обстоятельствах можно исключить, что у оппонента две пары, или сет, иначе вы бы получили рейз, ведь игрок на дровяной доске должен был бы защищать силу своей руки и пытаться получить велью уже и сейчас. Поэтому, диапазон вашего соперника ограничен одной парой, а это снова дает основания для блефа на трех улицах.

Конечно, такой эксперимент может вам дорого обойтись, но попробуйте найти дополнительный бюджет для блефа тройным баррелем. Только так вы сможете прогрессировать в этом тактическом компоненте.

Надоедливый 3-бет для лузового игрока

Если за вашим столом есть кто-то, кто постоянно открывается, то вам пора поставить его на место. Выписывайте такому лузовому игроку 3-бет каждый раз, как он проявляет агрессию. При этом не обязательно слишком фильтровать ваши руки.

Учитесь играть в атакующий покер, а если еще и позиция за столом на вашей стороне – вперед. Попробуйте в течение одной сессии найти себе "жертву", которая каждый раз пытается украсть блайнды. Проучите этого "клоуна".

Никаких героических коллов в течение двух недель

Большинство ваших оппонентов недостаточно блефуют. Проблема с блефом заключается в том, что во время шоу-дауна вы часто будете выглядеть дураком. Скажем, если вы делаете большую ставку на ривере, произойдет одно из двух. Либо вы выиграете банк среднего размера и никто не будет знать, что это крутой блеф, или проиграете большой банк и все высмеют ваше решение.

Поскольку большинство игроков недостаточно блефуют, вам не стоит часто откалывать со слабой комбинацией. Очевидно, что хироу-колы являются неотъемлемой составляющей успеха, но это не самая нужная функция в покере. В течение двух недель старайтесь сбрасывать карты каждый раз, когда оказываетесь перед трудным решением.

Узкий диапазон премиальных рук

Организуйте 6-часовую сессию за кэш-столом и играйте исключительно с руками A-Q+ и 10-10+. Вы будете поражены тем, что никто не замечает, насколько тайтово вы играете. Однако, ваше неактивное участие в раздачах все равно будет получать оппозицию. Никто не будет выбрасывать на ваши 3-беты.

Для вас станет приятной неожиданностью результат – вероятнее всего вы закончите в плюс. Ведь большинство соперников обращают внимание только на собственные карты и на доску, на вас им безразлично. Удачи вам.