Професійний гравець, тренер і автор покерних бестселлерів Алекс Фіцжеральд запропонував колегам по цеху виконати 5 челенджів, щоб прокачати власну майстерність. Гайда знайомитись із умовами і вперед до експериментів.

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Два тижні без жодного блефу

Мало хто із опонентів фіксує усі ваші блефи, тому вам не обов’язково регулярно вдаватись до цього прийому, щоб отримати максимальне велью. Серед суперників постійно будуть такі, які не викидають карти у відбій, зібравши навіть найменшу пару. Тому, який сенс блефувати, якщо не досягнете бажаного результату.

Отже, відсутність, або мінімальну кількість блефів, можна перетворити на суттєву перевагу. Спробуйте впродовж двох тижнів покерних сесій жодного разу не вдаватись до цього прийому, і ви будете приємно здивовані, а динамічність гри при цьому практично не постраждає.

Тактика трьох блефових барелів

Після того, як ви опануєте мистецтво тайтової гри, переходимо на інший полюс – блефуємо на трьох вулицях. Більшість гравців, насамперед початківців, бояться ставити три бареля у блеф, а це серйозна зброя.

Отож на практиці це виглядає приблизно так. Після вашого рейзу на профелопі, ви отримали кол від великого блайнду. А це означає що у суперника, найімовірніше, відсутні руки A-Q+ і 10-10+, інакше ви б напоролись на 3-бет. Нехай на флопі вийшли A-Q-X. Якщо ви розумієте, що суперник, вочевидь, готовий скинути одну пару, можна готувати три блефових бареля.



Алекс Фіцжеральд / Фото PokerNews

Вдатись до цього прийому можна і на флопі із флеш-дро, чи стріт-дро, скажімо 9-6-4 (дві бубни, одна піка). Суперник – чек, ви – бет, він – кол. За таких обставин можна виключити, що в опонента дві пари, чи сет, інакше ви б отримали рейз, адже гравець на дров’яній дошці мусив би захищати силу своєї руки і намагатись отримати велю вже і зараз. Відтак, діапазон вашого суперника обмежений однією парою, а це знову дає підстави для блефу на трьох вулицях.

Звісно, такий експеримент може вам дорого обійтись, але спробуйте знайти додатковий бюджет для блефу потрійним барелем. Лише так ви зможете прогресувати у цьому тактичному компоненті.

Надокучливий 3-бет для лузового гравця

Якщо за вашим столом є хтось, хто постійно відкривається, то вам час поставити його на місце. Виписуйте такому лузовому гравця 3-бет щоразу, як він проявляє агресію. При цьому не обов’язково надто фільтрувати ваші руки.

Вчіться грати в атакувальний покер, а якщо ще й позиція за столом на вашому боці – вперед. Спробуйте впродовж однієї сесії знайти собі "жертву", яка щоразу намагається поцупити блайнди. Провчіть цього "клоуна".

Жодних героїчних колів впродовж двох тижнів

Більшість ваших опонентів недостатньо блефують. Проблема з блефом полягає в тому, що під час шоу-дауну ви часто виглядатиме дурнем. Скажімо, якщо ви робите велику ставку на рівері, станеться одне з двох. Або ви виграєте банк середнього розміру і ніхто не знатиме, що це крутий блеф, або програєте великий банк і всі висміють ваше рішення.

Оскільки більшість гравців недостатньо блефують, вам не варто часто відколювати зі слабкою комбінацією. Очевидно, що хіроу-коли є невід’ємною складовою успіху, але це не найбільша чеснота в покері. Протягом двох тижнів намагайтеся скидати картки кожного разу, коли опиняєтесь перед важким рішенням.

Вузький діапазон преміальних рук

Організуйте 6-годинну сесію за кеш-столом і грайте виключно з руками A-Q+ і 10-10+. Ви будете вражені тим, що ніхто не помічає, наскільки тайтово ви граєте. Однак, ваша неактивна участь в роздачах все одно отримуватиме опозицію. Ніхто не викидатиме на ваші 3-бети.

Для вас стане приємною несподіванкою результат – найімовірніше ви закінчите у плюс. Адже більшість суперників звертають увагу лише на власні карти і на дошку, до вас їм байдуже. Нехай щастить.