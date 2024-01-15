Ставка продовження (С-бет) є одним із найважливіших аспектів Техаського Холдему. Розуміння того, як, коли і в якому розмірі вам слід її використовувати, – складові прибуткової гри у турнірах та кеш-іграх. Є шість основних аспектів, які можуть вплинути на розмір і частоту C-Bet у турнірах, пояснює відомий покерист і тренер Раян Лаплант.

До теми Розмір має значення: як накопичити великий стек в покерному турнірі

Глибина стеку

Кількість фішок у стеку – один із найважливіших аспектів розміру ставки-продовження. Чим глибший ваш стек щодо розміру банку, тим частіше у вас буде можливість вибрати більший розмір C-Bet.

Приклад:

Якщо UTG відкривається, а великий блайнд робить кол у глибині 40 великих блайндів, після того як великий блайнд чекає, гравець, що відкривається, повинен робити C-бет у 84% випадків. Ставка повинна бути відповідною: 1/4 банку – у 7 % випадків, 2/3 поту – у 35% випадків, повний банк – у 41% випадків.



C-bet у покері / Фото turnpropoker

Натомість, якщо UTG відкривається, а великий блайнд робить кол лише із 20 великими блайндами, то після того, як великий блайнд чекає, гравець, що відкриває, повинен робити C-бет у 97% випадків. Ставка: 1/4 банку – 69%, 2/3 банку – 8%, повний банк – 0%.

Цей приклад чітко показує, що менший стек не потребує такого великого розміру C-Bet. Це значною мірою пов’язано з тим, що з невеликими стеками все ще дуже легко виставити усі фішки навіть після невеликої ставки суперника на флопі.

Структура дошки

Чим більше карт змінює найкращу можливу руку, тим динамічніша структура дошки, і навпаки. Зазвичай більш динамічні дошки мають опції для більших розмірів ставок і з вищою частотою. Динамічні дошки також можуть змусити агресора на префлопі частіше чекати.

Приклад:

UTG відкривається, а великий блайнд робить колл із 40 великими блайндами на флопі J-9-5. Після того, як великий блайнд чекає, гравець, що відкриває, повинен робити C-бет у 84% випадків, вибираючи 1/4 банку у 7 % випадків, 2/3 – 35%, повний банк – 41%.

Однак, якщо на такому ж флопі усі три карти однієї масі, після того, як великий блайнд чекає, агресор повинен зробити C-бет у 81% випадків, вибираючи 1/4 банку кожного разу. Цей приклад показує, що на "сухих" дошках віддають перевагу меншим розмірам, а на динамічних — більшим ставкам.

Діапазони

Це, мабуть, найскладніший аспект С-беттингу. Зазвичай, чим ширший діапазон у гравця, тим частіше він робить C-Bet. У багатьох ситуаціях гравець, який готовий піти ол-інн, частіше вибиратиме більші розміри. Також не слід забувати про взаємодію діапазонів. Різні структури дошки поєднуватимуться з різними ситуаціями на префлопі. Наприклад, у порівнянні з ранньою відкритою позицією, флоп J-10-9 більше підійде гравцю, який колує, тоді як флоп 5-6-7 – тому, хто захищає великий блайнд.



C-bet у покері / Фото betandbeat

Рейзовий банк, чи три-бет+

Якщо ви не дуже активні в 3-бетах, ви дуже часто будете робити С-бет лише в 1/4 банку. Це пов’язано з природою відтворення діапазонів, а також з меншою ефективністю.

Позиція

Вигідна, чи незручна позиції часто визначають частоту чеків і розміри ставок. Це особливо помітно на тьорні та рівері, де гравець у позиції дуже рідко робить ставку менше половини банку.

Приклад:

Якщо відкривається катоф, а баттон робить колл із 60 великими блайндами, то на флопі J-9-5, гравець, що відкриває, повинен робити C-бет у 26% випадків, вибираючи 1/4 банку в 4% випадків, 2/3 – 8%, повний банк – 13%. Якщо C-Bet 2/3 банку на флопі, а на тьорні прийшов ще один валет, треба ставити у 22% випадків: 1/4 банку – 1%, 2/3 – 20%, повний банк – 0% .

Однак, якщо відкривається катоф і малий блайнд (діапазон подібний до баттона) коллує 60 великих блайндів на флопі J-9-5, тоді після чеку малого блайнда гравець, що відкриває, повинен робити C-бет у 49% випадків, вибираючи 1/4 поту – 0%, 2/3 – 37%, повний банк – 11%.

Тиск ICM

Застосування тиску ICM (математична модель, яка дозволяє визначити вартість фішок у турнірі та приймати рішення, ґрунтуючись на цій вартості) від більшого стека до меншого має подібний вплив на ситуацію. Гравці будуть робити C-бет частіше, обираючи невеликий його розмір.



Раян Лаплант / Фото PGT

Раян Лаплант є співзасновником LearnProPoker та RangeTrainerPro GTO. Американець 14 років професійно займається покером, здобув понад 8 мільйонів доларів призових за кар’єру. Виграв браслет WSOP, а також здобував титули на серіях Poker Masters та WSOP Circuit.