Рецепт фінансової успішності у покері: поради від професіонала і тренера
Джерело:Телеграм-канал Покерофф
Відомий представник покерного ком’юніті Бен Ролле виклав черговий корисний твіт для колег по цеху. Розуміння цих тверджень, вважає професіонал, забезпечить стабільний фінансовий дохід на довгій дистанції.
Успішний покерний регуляр і тренер Бенджамін Ролле частенько тішить своїх підписників корисною інформацією стосовно покерної професії. Цього разу опублікував більше десяти тез, завдяки яким можна стати фінансово успішним у цьому ремеслі.
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- Ти програєш не тому, що тобі не щастить. Ти програєш, бо недостатньо хороший у покері;
- Статистика не має пам'яті. Якщо в останні тижні у тебе невдалий ран, це не означає, що згодом він стане кращим;
- Нікому немає діла до історій твоїх бедбітів;
- Ти не "заслуговуєш" у покері ні нащо;
- Твій емоційний стан не виправдовує погану гру. Ти можеш грати добре, навіть коли сердишся;
- Ти не особливий. Банкрол-менеджмент потрібний тобі так само, як й іншим;
- Ти фіш, якщо не знаєш, як експлойтити опонентів за своїм столом;
- Перейматись щодо виграшів чи фінансової ситуації інших гравців, а також драматизувати – це поведінка абсолютного лузера;
- За реальними столами з реальними опонентами значення мають правильні рішення, які не є виправдані солвером;
- Ранні та середні стадії турнірів досить нудні. Потрібно грати тайтово та терпляче. На пізніх стадіях маєш повне право перетворитися на психа, який ганяється за переляканими чи слабкими опонентами;
- Велике его у покері = банкрутство;
- Вміння спускатися по лімітах – це суперсила;
- Фолди на рівері – це обов'язково! Не переоцінюйте свої топ-пари (проти третього бареля, чи рейзу на рівері).
- Також покерний професіонал Алекс Фіцжеральд пропонує гравцям вдатись до цікавого експерименту, який допоможе покращити їхню гру.
- Водночас Бенджамін Ролле дає майстер-клас із "героїчних фолдів" на рівері.