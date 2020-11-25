Покерное комьюнити продолжает активно обсуждать новость о том, что в этом году, кроме онлайн-версии Чемпионата мира по покеру, проведут еще один Main Event WSOP. Для многих – это дополнительный шанс вписать свое имя в историю, а для группы поддержки Стояна Маданжиева – словно нож в спину.

В начале сентября этого года болгарский покерист стал первым чемпионом мира по покеру, которого короновали в онлайне. Стоян Маданжиев, к тому же, приложился сразу к нескольким рекордам. Болгарин победил в турнире, который собрал самую большую гарантию в истории покера в интернете – 27 550 500 долларов. Кроме того, именно Маданжиеву достался рекордный приз в истории турнирной онлайн-игры – 3 904 685 долларов.

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Еще одно главное событие WSOP, которое стартует в сети Интернет, а завершится в офлайне, существенно подорвет авторитет Стояна Маданжиева. Над этим активно работают и сами руководители Мировой серии. Исполнительный директор WSOP Тай Стюарт заявил: "2020-й год все-таки должен получить чемпиона мира". Будто намекая, что "царь-то не настоящий".



Сертификат Стояна Маданжиева. Фото: Twitter

У Маданжиева, впрочем, даже документ есть, удостоверяющий обратное. Речь о сертификате, где черным по белому написано, что болгарин является победителем 51-го ежегодного Главного События WSOP. А как тогда называть триумфатора турнира, который финиширует в конце декабря – рассуждает Стоян – чемпион 51.1, или 51 версия 2.0? В конце концов, немало споров повлечет и еще один момент. Кто в следующем году будет защищать титул чемпиона мира?