Успешная серия Даниэля Негреану в поединке против Дага Полка подошла к концу. После нескольких подряд выигранных сессий, в девятый день дуэли канадец растерял все преимущество.

При этом все началось для Негреану довольно неплохо. Канадец попал в сет семерок на флопе, благодаря чему переехал К-К Полка и забрал солидный банк. Но Даг вернул свои деньги довольно быстро, с помощью другого кулера. Оба соперника собрали флеш, и у Полка он оказался старше, что и позволило забрать 110 тысяч долларов.

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После этого Даг Полк выиграл еще несколько значительных банков, да и в целом доминировал на протяжении сессии. За 337 сыгранных рук он сумел обыграть Даниэля аж на 205 тысяч долларов. Это позволило Полку вырваться вперед в сумме всего противостояния, но лишь на 26 тысяч баксов.

Несмотря на эту неудачу Негреану убеждает, что все еще чувствует себя уверенно, и такой проигрыш стал следствием большого количества кулеров на протяжении сессии. А вот Полк, который на протяжении нескольких лет жестко критиковал Даниэля, неожиданно сделал несколько комплиментов сопернику. По мнению Дага, сейчас шансы на победу в этом матче примерно равны.