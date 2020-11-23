Успішна серія Даніеля Негреану в поєдинку проти Дага Полка підійшла до кінця. Після кількох поспіль виграних сесій канадець розгубив усю перевагу у дев’ятий день дуелі.

При цьому почалося для Негреану усе не погано. Канадець потрапив у сет сімірок на флопі, завдяки чому переїхав К-К Полка та забрав солідний банк. Свої гроші Даг утім повернув досить швидко у іншому кулері. Обоє суперників зібрали флеш і у Полка він виявився старшим, що дозволило забрати 110 тисяч доларів.

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Після цього Даг Полк виграв ще кілька значних банків, та й загалом домінував впродовж сесії. За 337 зіграних рук він зумів обіграти Даніеля аж на 205 тисяч доларів. Це дозволило Полку вирватися уперед у сумі всього протистояння, але лише на 26 тисяч баксів.

Попри цю невдачу Негреану переконує, що все ще почувається впевнено і такий програш став наслідком великої кількості кулерів впродовж сесії. А от Полк, який впродовж кількох років жорстко критикував Даніеля несподівано зробив кілька компліментів суперники. На думку Дага зараз шанси на перемогу в цьому матчі приблизно рівні.