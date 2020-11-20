Хедз-ап протистояння Даніеля Негреану та Дага Полка привертає до себе усе більше уваги. Не в останню чергу завдяки тому, що здавалося би безапеляційний аутсайдер дуелі Негреану, поки гідно протистоїть Полку і навіть виграє у нього 155 тисяч доларів.

Ті, хто уважно стежить за матчем давно помітили, що задля цього успіху Даніелю довелося серйозно попрацювати над власною грою. Канадець – класичний представник "старої школи" покеру, де математиці і теоретичній складовій приділяли значно менше уваги, ніж це роблять сучасні провідні гравці.

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Ще до старту поєдинку Негреану не приховував, що намагатиметься опанувати більш сучасні стратегії. А у ході їх вивчення зрозумів, яку серйозну перевагу вони дають за столом:

Важко за 4 тижні завантажити в себе інформацію за 4 роки. Моя впевненість у собі скаче вниз-вверх. Сподіваюся, що у ході матчу продовжу розвиватися. Багато років я повторював, що коли ти перестаєш працювати над собою, залишаючи все на "авось", розуміння гри тікає від тебе. Багато хто із мого покоління потрапляє у цю пастку і не поважає молодих гравців, які користуються програмами для своєї роботи над грою.

Можу впевнено сказати, що моє покоління повністю помиляється. За кілька останніх років гра еволюціонувала зі швидкістю світла і ті, хто встигав за нею, заслуговують на повагу. Ти не зможеш на рівних змагатися з гріндерами, які постійно працюють над собою, якщо не робитимеш теж саме.

Тож Негреану серйозно взявся за підготовку і нині в його грі проти Полка не складно помітити лінії притаманні для ГТО-стратегії. Опанувати цю справу за такий короткий відрізок часу було б складно, та у Даніеля знайшовся помічник. Точніше із канадцем працює ціла команда, але за інформацією Шона Діба, головна фігура – Метью Гонзалес.

До недавнього часу про нього було відомо зовсім мало. Метью – молодий кеш-гравець високих лімітів із Лос-Анджелеса. Утім минулого року виявилося, що Гонзалес товаришує із Негреану. За чутками, Даніель був беккером Метью на WSOP 2019 і співпраця видалася успішною. Американець потрапив у призи 9 разів і зіграв дві фіналки.



Метью Гонзалес

У соцмережах Гонзалес віднедавна поводить себе максимально агресивно, кидаючи виклики іншим професіоналам. Щоправда ні Гальфонд, ні Хельмут на його пропозиції не відгукнулися. А от дуель із відомим профі Віктором "limitless" Маліновским схоже таки відбудеться і стане гучною подією.

Опоненти планують зіграти наживо з блайндами 1000/2000 доларів, а той хто програє, змушений буде зробити татуювання із сумою програшу.

Інших деталей по дуель Гонзалеса із limitless поки немає, тож поки Метью може зосередитися на тренуваннях Даніеля Негреану. Судячи з результатів останнього, вдається це в нього дуже не погано.