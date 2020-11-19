Даніель Негреану продовжує дивувати більшість покерної спільноти. Канадець зміцнив лідерство в матчі з Дагом Полком.

Нагадаємо, принциповий хедз-ап поєдинок титанів гри є однією з головних покерних подій року. Експерти відразу визначили ролі учасників: Полк — фаворит, Негреану — андердог.

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Попри прогнози фахівців, наразі ініціатива в дуелі кочує з рук у руки. Ба більше, саме канадець зміг захопити і навіть закріпити лідерство.

Хлопці взяли невелику паузу в поєдинку. Їхнє протистояння перейшло у соціальні мережі, де Полка звинувачували у використанні заборонених регламентом матчу аналітичних програм.

Та врешті хлопці повернулися за покерні столи. Зараз ситуація така: суперники зіграли майже три тисячі роздач (із запланованих 25 тисяч), Негреану лідирує на 155 тисяч доларів.

Перевагу, звісно, не назвеш аж надто великою, тому букмекери все ще вважають Полка явним фаворитом матчу: коефіцієнт на його перемогу 1,21, на Даніеля аж 4,6.