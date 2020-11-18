Філ Гальфонд зумів впевнено виграти 25-у сесію свого поєдинку з Ченсом Корнутом.

Нагадаємо, дуель Гальфонд - Корнут — це п’ята серія так званого Galfond Challenge. Раніше Філ переміг "VeniVidi1993", "ActionFreak", Біла Перкінса і Дена Кейтса. Тому до матчу з Ченсом він підходив у ролі великого фаворита.

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Але, попри невпевнений старт, Корнут зміг не лише нав’язати боротьбу супернику, але й втекти у відрив. Ченс лідирував на майже 350 тисяч доларів!

Гальфонд зумів продемонструвати характер. Він відіграв 123 тисячі доларів. Тепер перевага Корнута не така уже й переконлива — 220 тисяч "баксів". Відзначимо, що опоненти не зіграли і половини з регламентованих 35 тисяч роздач.

Нагадаємо, в разі підсумкового тріумфу Ченса, Філ заплатить йому зверху ще мільйон доларів. Якщо переможе Гальфонд, отримає додатково 250 тисяч доларів.