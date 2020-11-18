Фил Гальфонд сумел уверенно выиграть 25-ю сессию своего поединка с Ченсом Корнутом.

Напомним, дуэль Гальфонд – Корнут – это пятая серия Galfond Challenge. Ранее Фил победил "VeniVidi1993", "ActionFreak", Билла Перкинса и Дэна Кейтса, поэтому к матчу с Ченсом он подходил в роли огромного фаворита.

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Но, несмотря на неуверенный старт, Корнут смог не только навязать борьбу сопернику, но и уйти в отрыв. Ченс лидировал на почти 350 тысяч долларов!

Но и Гальфонд сумел продемонстрировать характер. На данный момент он отыграл 123 тысячи долларов! Теперь преимущество Корнута не такое уж убедительное — «всего» 220 тысяч. Отметим, что оппоненты не сыграли и половины из регламентированных 35 тысяч раздач.

Напомним, в случае итогового триумфа Ченса, Фил заплатит ему сверху еще миллион долларов. Если же победит Гальфонд, то он получит дополнительно 250 тысяч долларов.