Уже через кілька годин розпочнеться один із найочікуваніших хедз-ап поєдинків у світі покеру. Даніель Негреану та Даг Полк, які відкрито конфліктують кілька років нарешті з’ясують стосунки за столом.

Чимало часу знадобилося цим двом, аби узгодити всі деталі протистояння. Утім це дозволило добряче підігріти ажіотаж до матчу. Отож, Негреану та Полк зіграють 25 000 роздач у Безлімітний Холдем з блайндами 200/400 доларів.

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При цьому перші 200 рук вони розіграють в живу, а не онлайн. Пряму трансляцію дійства можна буде дивитися ось тут. Щоправда, розпочнеться поєдинок приблизно о 3 годині ночі за київським часом. Так чи інакше, зважаючи на те, як ці двоє "люблять" один одного за столом точно буде гаряче.

Після двохсот роздач Даг і Даніель переберуться в онлайн, де й продовжать дуель. Часом вони не обмежені, тож уся дистанція поєдинку може зайняти більше місяця.

Фахівці, згадаємо, вважають Полка беззаперечним фаворитом через те, що Негреану спеціалізується насамперед на живій турнірній грі. А от американець якраз майстер хедз-апів в онлайні. Коефіцієнт на перемогу Полка у букмекерів всього 1.17, а на канадця – аж 5.4.

Даг настільки впевнений у власному тріумфі, що поставив на це аж 2 мільйони доларів у парі із відомим бізнесменом та покеристом-аматором Білом Перкінсом. Останній, щоправда, не єдиний, хто вірить в успіх Негреану. Половину свого банкролу на Даніеля поставив Майк Матусов, 20 тисяч доларів – Філ Хельмут.