33-річного американця Девіда Пітерса у покерній спільноті часто називають "мовчазним убивцею". На відміну від багатьох своїх колег він дійсно небагатослівний та рідко потрапляє в об’єктиви відеокамер.

Утім це не заважає йому бути одним із найуспішніших турнірних гравців у історії покеру. При цьому свою кар’єру Девід розпочав буквально з нуля. Як і багатьох інших у покер його привів Кріс Манімейкер та спровокований ним бум. Після перемоги Кріса на WSOP Main Event 2003 року, Пітерс вирішив, що і йому таке під силу. Девід почав грати фріроли в онлайні і зумів назбирати таким способом 600 доларів. Ця сума і стала його першим банкролом.

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Заодно американець вчився премудростям покерної стратегії, що дуже швидко дало результат. Вже у 2006 році Пітерс фінішував 7-м на престижному турнірі в Барселоні, що принесло йому 56 тисяч доларів. Після цього кар’єра різко пішла догори. За 14 років Девід виграв уже понад 33 млн доларів, що дозволяє йому займати сьому сходинку у переліку найуспішніших покеристів в історії.

При цьому Пітерс ніколи не вигравав якихось захмарних для цієї сфери сум в одному турнірі. Його найбільший приз – 2,6 млн доларів за друге місце на етапі WPT на Філіппінах. Та, натомість, американець дуже стабільно потрапляє у призи і незмінно нарощує власний профіт.

З-поміж іншого у Девіда на руці вже є два браслети WSOP. Перший він здобув у 2016 та став тоді найкращим гравцем року за версією GPI, а другий – цьогоріч на WSOP Online.

Пітерс розповідає, що лише кілька років тому він наважився розпочати гру на найвищому рівні. Девід почав регулярно заявлятися на турніри суперхайролерів. За власними словами, йому довелося дуже серйозно попрацювати на своєю грою, щоб відповідати рівню найкращих гравців планети і, зважаючи на результати, він досяг мети.