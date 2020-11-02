MGM Grand – один із найбільших готелів у світі. Знаходиться він у Лас-Вегасі, тож не дивно, що значна частина його клієнтів – покеристи.

Саме для них, та й зрештою, для усіх, хто зможе дістатися до Вегасу MGM впродовж найближчого місяця проведе одразу три безкоштовні покерні турніри зі загальним призовим фондом у 120 тисяч доларів! Причиною такої щедрості стала, як не дивно, пандемія.

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Річ у тому, що ці 120 тисяч – це гроші, які зібрали для бед-біт джекпотів у покер-румах мережі MGM. Утім, через коронавірус, більшість закладів не зможуть відкритися найближчим часом і джекпот нікому не дістанеться. Тож, натомість, функціонери вирішили влаштувати фріроли у тих кількох своїх казино, які працюють.

Заявитися на них може будь-хто, проте кількість учасників обмежена. Так на перший турнір з гарантією 24 тисячі доларів, який стартує вже 3 листопада місця закінчилися. Наступні змагання відбудуться 17 листопада і їхній призовий фонд складе майже 70 тисяч доларів. Врешті останній з трьох фріролів матиме гарантію 28 тисяч доларів і запланований на 1 грудня.