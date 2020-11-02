Цьогоріч, через карантинні обмеження, одна із найбільш популярних покерних серій не зможе завітати на Карибські острови. Відтворити масштабний фестиваль регуляри спробують в онлайні впродовж листопада. Не будуть зайвими на цьому покерному святі і українські гравці.

Наш Олександр Слободяник, зокрема, візьме участь в головній події, де гарантовано розіграють 5 мільйонів доларів. Бай-ін у турнір відповідний – 5 300 баксів, щоправда, українцю вхід у подію номінально коштував лише один цент.

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Слободяник обрав складний шлях через сито численних сателітів, і був винагороджений за терпіння і наполегливість. Розпочавши боротьбу за квиток у Main Event із 1 цента, Олександр "набив кілька гуль" на проміжних стадіях. Але, зрештою, залишив за спиною усі стадії відбіркових змагань – за 1 цент, 2,2 долара, 5,5 долара і 55 доларів.

Скористатись заповітним квитком за 5 300 доларів українець зможе уже 15-го листопада, коли стартує Головна подія карибської серії. Турнір триватиме 9 днів і прогнозовано привабить зіркових покеристів з усієї планети. Вочевидь, Олександр Слободяник буде не єдиним із наших за кого вболіватимемо впродовж престижної покерної серії.