Даниэль Негреану продолжает удивлять покерное сообщество. Канадец упрочил лидерство в матче с Дагом Полком.

Напомним, принципиальный хедз-ап поединок титанов игры является одним из главных покерных событий года. Эксперты сразу определили роли участников: Полк – фаворит, Негреану – андердог.

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Несмотря на прогнозы специалистов, сейчас инициатива в дуэли кочует из рук в руки. Более того, именно канадец смог захватить и даже закрепить лидерство.

Недавно ребята взяли небольшую паузу в поединке и их противостояние перешло в социальные сети, где Полка обвиняли в использовании запрещенных регламентом матча аналитических программ.

Но наконец игроки вернулись за покерные столы. Сейчас ситуация такова: соперники сыграли почти три тысячи раздач (из запланированных 25 тысяч), Негреану лидирует на 155 тысяч долларов.

Преимущество, конечно, не назовешь слишком большим, поэтому букмекеры все еще считают Полка явным фаворитом матча: коэффициент на его победу 1,21, на Даниэля аж 4,6.