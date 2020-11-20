Хедз-ап противостояние Даниэля Негреану и Дага Полка привлекает к себе все больше внимания. Не в последнюю очередь благодаря тому, что казалось бы безапелляционный аутсайдер дуэли Негреану, пока что достойно противостоит Полку и даже выигрывает у него 155 тысяч долларов.

Те, кто внимательно следит за матчем давно заметили, что для этого успеха Даниэлю пришлось серьезно поработать над собственной игрой. Канадец – классический представитель "старой школы" покера, где математике и теоретической составляющей уделяли гораздо меньше внимания, чем это делают современные ведущие игроки.

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Еще до старта поединка Негреану не скрывал, что постарается овладеть более современными стратегиями. А в ходе их изучения понял, какое серьезное преимущество они дают за столом:

Трудно за 4 недели загрузить в мозг информацию за 4 года. Моя уверенность в себе скачет вниз-вверх. Надеюсь, что по ходу матча я продолжу развиваться. Много лет я повторял, что когда ты перестаешь работать над собой, оставляя все на "авось", понимание игры убегает от тебя. Многие из моего поколения попадают в эту ловушку и не уважают молодых игроков, которые пользуются программами для работы над игрой. Могу сказать, что мое поколение полностью ошибается. За несколько последних лет игра эволюционировала со скоростью света и те, кто успевал за ней, заслуживают уважения. Ты не сможешь на равных соперничать с гриндерами, которые постоянно работают над собой, если не делать тоже самое.

Поэтому Негреану серьезно взялся за подготовку и сейчас в его игре против Полка не сложно заметить линии характерные для ГТО-стратегии. Овладеть этим делом за такой короткий отрезок времени было бы сложно, но у Даниэля нашелся помощник. Точнее с канадцем работает целая команда, но по информации Шона Диба, главная фигура – Мэтью Гонзалес.

До недавнего времени о нем было известно совсем мало. Мэтью – молодой кэш-игрок высоких лимитов из Лос-Анджелеса. Впрочем в прошлом году оказалось, что Гонзалес дружит с Негреану. По слухам, Даниэль был беккером Мэтью на WSOP 2019 и сотрудничество выдалось успешным. Американец попал в призы 9 раз и сыграл две финалки.



Мэтью Гонзалес

В соцсетях Гонзалес с недавних пор ведет себя максимально агрессивно, бросая вызовы другим профессионалам. Правда ни Гальфонд, ни Хельмут на его предложение не откликнулись. А вот дуэль с известным профи Виктором "limitless" Малиновским похоже таки состоится и станет громким событием.

Оппоненты планируют сыграть вживую с блайндами 1000/2000 долларов, а тот, кто проигрывает, будет вынужден сделать татуировку с суммой проигрыша.

Других деталей относительно дуэли Гонзалеса с limitless пока нет, поэтому пока Мэтью может сосредоточиться на тренировках Даниэля Негреану. Судя по результатам последнего, получается это очень не плохо.