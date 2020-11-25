Покерне ком’юніті продовжує активно обговорювати новину про те, що цього року, окрім онлайн-версії чемпіонату світу з покеру, проведуть ще один Main Event WSOP. Для багатьох – це додатковий шанс вписати своє ім’я в історію, а для групи підтримки Стояна Маданжиєва – немов ніж у спину.

На початку вересня цього року болгарський покерист став першим чемпіоном світу з покеру, якого коронували в онлайні. Стоян Маданжиєв, до того ж, доклався одразу до кількох рекордів. Болгарин переміг у турнірі, який зібрав найбільшу гарантію в історії покеру в інтернеті – 27 550 500 доларів. Крім того, саме Маданжиєву дістався рекордний приз в історії турнірної онлайн-гри – 3 904 685 доларів.

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Ще одна Головна подія WSOP, яка стартує в мережі Інтернет, а завершиться в офлайні, суттєво підірве авторитет Стояна Маданжиєва. Над цим активно працюють і самі керівники Світової серії. Виконавчий директор WSOP Тай Стюарт заявив: "2020-й рік таки повинен отримати чемпіона світу". Ніби натякаючи, що "цар то не справжній".



Сертифікат Стояна Маданжиєва. Фото: Twitter

У Маданжиєва, утім, навіть документ є, який засвідчує протилежне. Мова про сертифікат, де чорним про білому пише, що болгарин є переможцем 51-ї щорічної Головної події WSOP. А як тоді називати тріумфатора турніру, який фінішує в кінці грудня – міркує Стоян – чемпіон 51.1, чи 51 версія 2.0? Зрештою, чимало суперечок спричинить і ще один момент. Хто наступного року захищатиме титул чемпіона світу?