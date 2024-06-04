Это ярко продемонстрировала звездная Ольга Ермольчева. Украинка участвовала в турнире Mystery Millions. Соревнования с бай-ином в тысячу долларов собрали невероятные 18 418 тысяч входов.

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Ермольчева и ее валеты

Несмотря на гигантское поле, Ермольчевой удалось пробиться в призовую зону, а по дороге она еще и сняла "анафему" с самой ненавистной стартовой руки. Ольга рассказывает, что очень не любит разыгрывать пару валетов, ведь на флопе непременно попадется какая-то старшая карта, мгновенно усложнив ситуацию. Однако, во время упомянутого турнира валеты смогли реабилитироваться в глазах украинки.

В какой-то момент в моем стеке осталось 20 больших блайндов. Игрок с катофа – рейз, с малого блайнда – колл, я на большом блайнде – ол-ин с J-J. Все сбрасывают свои карты и это впервые когда, я победила с валетами. Чуть позже я снова на ВБ со стеком 18 больших блайндов и с красными валетами иду ол-ин. У одного из соперников A-K, а у другого Q-Q. Я начала умолять: "BlackJack, BlackJack (черный валет)". И он появился на терне!

– написала Ольга.

В итоге Ермольчева заняла 660 место и заработала почти 2,5 тысячи долларов. 528-м финишировал еще один украинец Валентин Шабельник (3 тысячи призовых), а выше всех из наших забрался Ростислав Сабищенко – 189-е место и почти 6 тысяч долларов. Для Ростислава это уже третий кэш на WSOP-2024.

Миллион долларов из сундука

Упомянутый Валентин Шабельник хоть и получил лишь 3 тысячи долларов призовых, но покинул соревнования с целым миллионом долларов в кармане. Все потому, что украинец сумел вытянуть соответствующий приз в розыгрыше таинственного баунти.