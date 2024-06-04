В 2024-м это наконец изменилось. Уже в 9-м событии нынешнего WSOP Нику таки удалось осуществить свою мечту. Соревнования по Лимитному Холдему с бай-ином 1 500 долларов собрали 434 входа, что позволило сформировать призовой фонд в почти 600 тысяч баксов.

К теме "Грязный подгузник" спас покерную жизнь: такое бывает только на WSOP

После трех дней борьбы последним, кто остался за финальным столом был именно Гуагенти. В хедз-апе Ник справился с другим американцем Джозефом Бродским. Несмотря на то, что будущий чемпион начинал решающую дуэль с ощутимым преимуществом, хедз-ап выдался напряженным, и все же Ник взял свое. Помимо заветного браслета, ему досталось более 120 тысяч долларов призовых.

Я здесь лишь для того, чтобы выигрывать браслеты. Браслет выскальзывал из моих рук постоянно в течение 20 лет, наконец-то я могу почувствовать облегчение и радость!,

– сказал Ник после победы.

Интересно, что на самом деле это второй браслет WSOP для Гуагенти. Однако первый он получил в онлайн-формате. Очевидно, для него это все же – не то же самое.

Добавим, что свои первые призовые на WSOP Ник Гуагенти получил еще в 2006 году – 7 578 за 73-е место в соревнованиях по Безлимитному Холдему. В этом году американец планирует сыграть в Лас-Вегасе более 50 турниров.

Неожиданный миллион для украинца

Украинский покерист Валентин Шабельник стал настоящим счастливчиком WSOP-2024, при том, что пока не сыграл даже ни за одним финальным столом. Зато нашему земляку удалось вытащить конверт с миллионом долларов во время розыгрыша Mystery Bounty.