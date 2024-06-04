Организаторы Мировой серии покера решили не отставать от современных покерных трендов и в турнирную сетку нынешнего фестиваля внесли сразу несколько ивентов в формате "Таинственного баунти", где за выбивание соперника получаешь рандомный приз. В пятом турнире WSOP разыграли сразу два баунти с ценником в 1 000 000 долларов, один из суперпризов вытащил украинец.

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Наш Валентин Шабельник, заплатив за турнир всего 1 000 долларов, как и другие участники, в тысячу раз приумножил собственные инвестиции, вытянув один из двух "самых тяжелых" конвертов. Впрочем, то ли количество нулей не успел посчитать, или миллион баксов для украинца не деньги, но на щедрый жест фортуны Шабельник ответил скромной улыбкой. Блеснул миллиончиком перед завистниками, и побежал доигрывать турнир Mystery Millions.

Видео из сети X PokerNews

Ивент, к слову, продолжается, а кроме крутых баунти покеристы разыграют и немалые призовые. Так, чемпион турнира получит также 1 000 000 долларов и золотой браслет.

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Известный регуляр Николас Ригби доказал, что в интеллектуальной игре не существует слабых рук, если правильно их разыгрывать. А когда и дилер хорошо раздает, победа неизбежна.