В Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера. Покеристы разыграли очередной золотой браслет в турнире по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 5 000 долларов.

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Первым к финишу пришел Брюс Йоки, который уже имел золотую награду в своем послужном списке. 7 лет назад американец торжествовал на WSOP в ивенте за 10 000 долларов по Омахе Хай-Лоу, оформив свой бест-кэш в 511 147 долларов. На этот раз, несмотря на вдвое меньший бай-ин, обновил свое достижение.



Брюс Йоки празднует победу / Фото PokerNews

Турнир собрал 733 входа, а чемпиону достались 606 654 долларов призовых. В ITM попали и двое украинцев. Александр Трофименко завершил выступление на 53-й позиции и получил 12 349 долларов призовых. А вот Ростислав Сабищенко практически зацепился за финальный стол – вылетел на 12-й позиции, наработав на выплату в 29 145 долларов.

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Канадский покерист уже 11 лет не может выиграть свой седьмой золотой браслет. На старте нынешней серии он был близок к тому к тому, чтобы прервать затяжную черную полосу.