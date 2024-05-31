Даниэль Негреану уже на старте нынешней Мировой серии покера имел хороший шанс выиграть свой седьмой золотой браслет и утолить, затянувшийся уже на 11 лет, безтрофейный голод на WSOP. Канадец отметился дипраном в турнире Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout с бай-ином 500 долларов.

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Один из самых дешевых турниров WSOP ожидаемо собрал килополяну – более 3 400 участников. Негреану держался молодцом и в топ-16 находился на третьей строчке чип-каунта. Впрочем, в схватке с конкурентом не сумел выиграть классический коин-флип.

Видео с Youtube-канала PokerNews

Даниэль выставился на префлопе с А-К в глубине 40 блайндов против 10-10 Шона Смита. Доска 2-J-5-3-9 констатировала поражение "Малыша покера", который за 16-е место получил 8 541 долларов. Но впереди еще почти сотня турниров, поэтому у Негреану будет достаточно попыток, чтобы таки завоевать седьмой браслет.

Между тем задачу минимум уже выполнил Ашер Кониф. Американец примерил свой первый золотой браслет в карьере, триумфовав в стартовом ивенте серии – Champions Reunion с бай-ином 5 000 долларов. Турнир воссоединения собрал сразу 22 бывших чемпионов мира из 493 участников. Дольше всех среди звезд продержался чемпион Main Event 2016 года Ки Нгуен, который за 21-е место получил 15 471 долларов призовых.



Ашер Кониф / Фото PokerNews

А вот чемпион претендовал на 408 468 баксов и эту сумму у себя на банкролле уже видел турецкий покерист Халил Тасюрек. Хедз-ап против Ашера Конифа чип-лидер начинал с 5-кратным преимуществом по размеру стека, но покер игра жестокая и непредсказуемая. Американец дважды переехал соперника снизу и перехватил инициативу, а в решающей раздаче 10-10 Конифа не нашли оппозиции со стороны J-9 турка. Халил Тасюрек получил 272 305 долларов призовых.