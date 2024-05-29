Старт WSOP 2024 в Лас-Вегасе изрядно вдохновил организаторов. В одном из первых турниров Champions Reunion, несмотря на солидный бай-ин в 5 000 долларов, собрались почти полтысячи участников, среди них 22 победителя предыдущих Main Event Мировой серии.

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Поэтому, кроме призового фонда более чем в 2 миллиона долларов, на кону ивента оказались 22 билета на нынешнее Главное событие. Именно таково дополнительное вознаграждение за выбивание кого-то из чемпионов мира. Одно из ценных баунти, как бы это не звучало иронично, получил владелец двух самых престижных браслетов.



WSOP 2024 / Фото Poker.org

Победитель WSOP Main Event 1987 и 1988 годов Джони Чен оставил за бортом соревнований еще одного чемпиона Криса Манимейкера. Последний с четырьмя блайндами выставился с карманными королями, но ковбои не устояли перед А-К Джони Чена.



Чемпион мира 2016 года Ки Нгуен / Фото PokerGO

Среди других чемпионов мира борьбу за титул продолжают: Ки Нгуен (2016 год – 663 000 фишек), Дэн Харингтон (1995 – 395 000), Джейми Голд (2006 – 331 000), Грег Мерсон (2012 – 209 000), Джо Маккин (2015 – 139 000), Хак Сид (1996 – 88 000).

Гайд по Мировой серии: советы от украинца "Kostya_Jock"

Один из самых заметных в последнее время украинских покеристов 22-летний Константин Kostya_Jock Гольский поделился планами на WSOP, который стартует уже в конце мая. В частности, рассказал, как получал визу в США.