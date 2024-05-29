Старт WSOP 2024 у Лас-Вегасі неабияк надихнув організаторів. В одному із перших турнірів Champions Reunion, попри солідний бай-ін у 5 000 доларів, зібрались майже півтисячі учасників, серед них 22 переможці попередніх Main Event Світової серії.

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Відтак, крім призового фонду у понад 2 мільйони доларів на кону івенту опинились 22 квитки на цьогорічну Головну подію. Саме такою є додаткова винагорода за вибивання когось із чемпіонів світу. Одне із коштовних баунті, як би це не звучало іронічно, вполював власник двох найпрестижніших браслетів.



WSOP 2024 / Фото Poker.org

Переможець WSOP Main Event 1987 і 1988 років Джоні Чен залишив за бортом змагань ще одного чемпа Кріса Манімейкера. Останній із чотирма блайндами виставився з кишеньковими королями, але ковбої не встояли перед А-К Джоні Чена.



Чемпіон світу 2016 року Кі Нгуєн / Фото PokerGO

Серед інших чемпіонів світу боротьбу за титул продовжують: Кі Нгуєн (2016 рік – 663 000 фішок), Ден Харінгтон (1995 – 395 000), Джеймі Голд (2006 – 331 000), Грег Мерсон (2012 – 209 000), Джо Маккін (2015 – 139 000), Хак Сід (1996 – 88 000).

Ґайд по Світовій серії: поради від українця "Kostya_Jock"

Один з найпомітніших останнім часом українських покеристів 22-річний Костянтин Kostya_Jock Гольський поділився планами на WSOP, що стартує вже наприкінці травня. Зокрема, розповів, як отримував візу до США.