Самое ожидаемое покерное событие года, Мировая серия, вот-вот стартует в Лас-Вегасе. Даниэль Негреану, который живет в городе грехов, этот фестиваль, конечно, не пропустит. Планирует играть много и дорого, и попытается заработать деньжат тем, кто верит в его успешное выступление.

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Незадолго до старта WSOP владелец 6 браслетов выставил на продажу 25% от суммы всех бай-инов, которые планирует сделать в течение семи недель покерного марафона, а это, на секундочку, аж 1 800 000 долларов. 92% пакета раскупили за первые 3 минуты, остальные – за 2 минуты на следующий день.



Даниэль Негреану / Фото Youtube-канал покериста

Канадский профи в итоге будет играть на средства более 700 различных бэккеров, которые будут претендовать на пропорциональные доли от выигрышей Негреану. Следует сказать, что инвесторы Даниэля являются большими оптимистами. Ведь на предыдущих двух WSOP звездный покерист отыграл в солидный минус. В 2022 году Негреану проиграл 1.1 миллиона долларов, в 2023 – недосчитался 724 000 баксов. А вот золотой браслет выигрывал в последний раз еще 11 лет назад.



Даниэль Негреану / Фото WSOP

Впрочем, уже в текущем сезоне "малыш покера" демонстрирует, что затяжной даунстрик позади. Негреану шесть раз финишировал на подиумах различных турниров, два из которых выиграл. К работе на Мировой серии покера Даниэль приступает уже через несколько часов. Канадец стартует в турнире 5K NLH Freezeout Champions Reunion, где за выбивание любого чемпиона WSOP дарят билет на Главное событие за 10 000 долларов.

Известный фотограф отдал золотой браслет WSOP на благотворительность

Пол Бергер продает свой ценный трофей на аукционе, чтобы выручить средства для фонда борьбы с раком. Покерист-любитель также не жалеет денег на добрые дела из своих призовых.