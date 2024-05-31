Даніель Негреану уже на старті цьогорічної Світової серії покеру мав хороший шанс виграти свій сьомий золотий браслет і втамувати безтрофейний голод на WSOP, який затягнувся вже на 11 років. Канадець відзначився діпраном в турнірі Kickoff No-Limit Hold’em Freezeout з бай-іном 500 доларів.

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Один із найдешевших турнірів WSOP очікувано зібрав кілополяну – понад 3 400 учасників. Негреану тримався молодцем і у топ-16 перебував на третій сходинці чип-каунту. Утім в сутичці із конкурентом не зумів виграти класичний коін-фліп.

Відео з Youtube-каналу PokerNews

Даніель виставився на префлопі із А-К в глибині 40 блайндів проти 10-10 Шона Сміта. Дошка 2-J-5-3-9 констатувала поразку "Малюка покеру", який за 16-те місце отримав 8 541 доларів. Але попереду ще майже сотня турнірів, тож у Негреану буде достатньо спроб, аби таки вполювати сьомий браслет.

Тим часом завдання мінімум уже виконав Ашер Коніф. Американець приміряв свій перший золотий браслет в кар’єрі, тріумфувавши у стартовому івенті серії – Champions Reunion з бай-іном 5 000 доларів. Турнір возз’єднання зібрав одразу 22 колишніх чемпіонів світу з-поміж 493 учасників. Найдовше серед зірок протримався чемпіон Main Event 2016 року Кі Нгуєн, який за 21-ше місце отримав 15 471 доларів призових.



Ашер Коніф / Фото PokerNews

А от чемпіон претендував на 408 468 баксів і цю суму в себе на банкролі уже бачив турецький покерист Халіл Тасюрек. Хедз-ап проти Ашера Коніфа чип-лідер розпочинав із 5-кратною перевагою за розміром стеку, але покер гра жорстока і непередбачувана. Американець двічі переїхав суперника знизу і перехопив ініціативу, а у вирішальній роздачі 10-10 Коніфа не знайшли опозиції збоку J-9 турка. Халіл Тасюрек отримав 272 305 доларів призових.