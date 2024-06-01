Пока самый масштабный турнир серии – WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout с бай-ином 500 долларов собрал аж 3 485 входе и получил сенсационного победителя.

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Британский бизнесмен и любитель покера Даниэль Уиллис захватил лидерство еще во второй из трех соревновательных дней и удивительно уверенно контролировал ход игры. Казалось, непростым для Уиллиса должен выдаться хедз-ап, ведь ему противостоял обладатель двух браслетов WSOP Майкл Ван, но и здесь британца не покинула удача.

В решающей раздаче Ван собрал пару тузов, но Даниэлю ривером доехал трипс валетов, что и сделало его чемпионом турнира и принесло более 175 тысяч долларов призовых – самый большой выигрыш в жизни. После победы Уиллс не скрывал, что именно фортуна стала едва ли не главным ключом к его успеху.

Казалось, финальный стол прошел очень легко. Кто-то пошел ол-ин, и я имею королей: очевидно, легкий колл. То же самое повторилось снова, когда у меня были тузы. Все продолжалось так, как будто ты попал в мечту. Я играл раздачи, в которых хочет оказаться каждый покерист. Поэтому я очень благодарен, что удача была на моей стороне,

– признался Уиллис.

Результаты финального стола WSOP-2024 No-Limit Hold'em Freezout

Дэниел Уиллис (Великобритания) – 175 578 долларов Майкл Ван (США) – 117 046 долларов Шон Смит (США) – 86 820 Стивен Борелла (США) – 64 920 Йосинори Фунаяма (Япония) – 48 938 Даниэль Шерер (США) – 37 194 Джон Марино (США) – 28 501 Давид Нидрингауз (США) – 22 022

Успех или неудача?

На 16-й строчке в этом же турнире финишировал Даниэль Негреану, заработав около 8 тысяч долларов. Казалось бы, неплохой результат среди более 3 тысяч участников. Впрочем, для Негреану это скорее разочарование, ведь он снова был близок к своему 7-му браслету WSOP, который никак не может выиграть уже 11 лет.