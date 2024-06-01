Поки наймасштабніший турнір серії – WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout з бай-іном 500 доларів зібрав аж 3 485 вході та отримав сенсаційного переможця.

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Британський бізнесмен і любитель покеру Даніель Вілліс захопив лідерство ще у другий з трьох змагальних днів і напрочуд упевнено контролював хід гри. Здавалося, непростим для Вілліса має видатися хедз-ап, адже йому протистояв володар двох браслетів WSOP Майкл Ван, але і тут британця не покинула удача.

У вирішальній роздачі Ван зібрав пару тузів, але Даніелю рівером доїхав трипс валетів, що і зробило його чемпіоном турніру та принесло понад 175 тисяч доларів призових – найбільший виграш у житті. Після перемоги Віллс не приховував, що саме фортуна стала чи не головним ключем до його успіху.

Здавалося, фінальний стіл пройшов дуже легко. Хтось пішов ол-ін, і я маю королів: очевидно, легкий кол. Те ж саме повторилося знову, коли в мене були тузи. Все продовжувалося так, наче ти потрапив у мрію. Я грав роздачі, у яких хоче опинитись кожен покерист. Тож я дуже вдячний, що удача була на моєму боці,

– зізнався Вілліс.

Результати фінального столу WSOP-2024 No-Limit Hold'em Freezout

Деніел Вілліс (Велика Британія) – 175 578 доларів Майкл Ван (США) – 117 046 Шон Сміт (США) – 86 820 Стівен Борелла (США) – 64 920 Йосінорі Фунаяма (Японія) – 48 938 Даніель Шерер (США) – 37 194 Джон Маріно (США) – 28 501 Давид Нідрінгауз (США) – 22 022

Успіх чи невдача?

На 16-й сходинці у цьому ж турнірі фінішував Даніель Негреану, заробивши близько 8 тисяч доларів. Здавалося б, непоганий результат серед понад 3 тисяч учасників. Утім, для Негреану це радше розчарування, адже він знову був близьким до свого 7-го браслета WSOP, який ніяк не може виграти вже 11 років.