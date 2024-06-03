У Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру. Покеристи розіграли черговий золотий браслет в турнірі з Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 5 000 доларів.

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Першим до фінішу прийшов Брюс Йокі, який уже мав золоту нагороду у своєму послужному списку. 7 років тому американець тріумфував на WSOP в івенті за 10 000 доларів з Омахи Хай-Лоу, оформивши свій бест-кеш у 511 147 доларів. Цього разу, попри удвічі менший бай-ін, оновив своє досягнення.



Брюс Йокі святкує перемогу / Фото PokerNews

Турнір зібрав 733 входи, а чемпіонові дістались 606 654 доларів призових. До ITM потрапили й двоє українців. Олександр Трохименко завершив виступ на 53-й позиції і отримав 12 349 доларів призових. А от Ростислав Сабіщенко практично зачепився за фінальний стіл – вилетів на 12-й позиції, напрацювавши на виплату у 29 145 доларів.

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Канадський покерист уже 11 років не може виграти свій сьомий золотий браслет. На старті цьогорічної серії був близьким до того, щоб перервати затяжну чорну смугу.