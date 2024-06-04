Це яскраво продемонструвала зіркова Ольга Єрмольчева. Українка брала участь у турнірі Mystery Millions. Змагання із бай-іном у в тисячу доларів зібрали неймовірні 18 418 тисяч входів.

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Єрмольчева та її валети

Попри гігантське поле, Єрмольчевій вдалося пробитися у призову зону, а дорогою вона ще й зняла "анафему" з найбільш ненависної стартової руки. Ольга розповідає, що дуже не любить розігрувати пару валетів, адже на флопі неодмінно трапиться якась старша карта, миттєво ускладнивши ситуацію. Однак, під час згаданого турніру валети змогли реабілітуватися в очах українки.

В якийсь момент у моєму стеці залишилось 20 великих блайндів. Гравець з катофу – рейз, з малого блайнду – кол, я на великому блайнді – ол-ін з J-J. Всі скидають свої карти і це вперше коли, я перемогла з валетами. Трохи згодом я знову на ВБ зі стеком 18 великих блайндів та з червоними валетами йду ол-ін. У одного з суперників A-K, а в іншого Q-Q. Я почала благати: "BlackJack, BlackJack (чорний валет)". І він з’явився на тьорні!

– написала Ольга.

У підсумку Єрмольчева посіла 660 місце та заробила майже 2,5 тисячі доларів. 528-м фінішував ще один українець Валентин Шабельник (3 тисячі призових), а найвище з наших забрався Ростислав Сабіщенко – 189-те місце і майже 6 тисяч доларів. Для Ростислава це вже третій кеш на WSOP-2024.

Мільйон доларів зі скрині

Згаданий Валентин Шабельник хоч і отримав лише 3 тисячі доларів призових, але покинув змагання із цілим мільйоном доларів у кишені. Усе тому, що українець зумів витягнути відповідний приз у розіграші таємничого баунті.